POL-OG: Lahr - Festnahme nach versuchtem Raub
Lahr (ots)
Nach einem versuchten Raub am Freitagabend in der Scheerbachstraße in Lahr konnte der mutmaßliche Täter im Laufe der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen parkte eine Frau ihr Auto in der Scheerbachstraße. Darauf soll der 39 Jahre alte Tatverdächtige durch das offene Fahrerfenster ihres PKW gegriffen und versucht haben, den goldenen Ohrring vom Ohr der Frau zu reißen. Der Mann ergriff nach Hilferufen des Opfers die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann durch Kräfte des Polizeireviers Lahr gestellt werden. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen gegen den Enddreißiger aufgenommen.
/ls
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