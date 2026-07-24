Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Kehl (ots)

Im Rahmen eines anderen Einsatzes konnte am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr in der Kandelstraße in Kehl ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen werden. Beim Erblicken der Polizeistreife versuchte sich ein 30-jähriger Mann in einer Hausnische zu verstecken. Da das Versteck aber nicht gut genug war, konnte die Streifenwagenbesatzung den Mann finden und im Anschluss einer Personenkontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der 30-Jährige durch das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls und einer Bedrohung zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde daher beim Polizeirevier in Kehl in Gewahrsam genommen, wo er nun auf weitere Schritte der nordrhein-westfälischen Behörden wartet.

/lh

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