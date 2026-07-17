PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Erste Hilfe bei Streifenfahrt geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Kehl - Erste Hilfe bei Streifenfahrt geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Kehl (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten Beamte des Polizeireviers Kehl am Sonntagnachmittag einer hilfsbedürftigen Autofahrerin schnell zur Seite stehen. Eine 56-Jährige hatte ihren Wagen in der Straße "Am Schutterrain" am Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht abgestellt, weil sie wohl an Kreislaufproblemen litt. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes Erste-Hilfe und übergaben die Frau schließlich den Rettungskräften zur weiteren medizinischen Abklärung.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:13

    POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuern - Rollerfahrer nach Kollision mit Katze schwer verletzt

    Baden-Baden, Oberbeuern (ots) - Ein 80-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagvormittag nach einer Kollision mit einer Katze schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Senior gegen 10:30 Uhr die Beuerner Straße, als eine Katze vermutlich von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Laut Zeugenaussagen soll der Rollerfahrer keine Möglichkeit zum ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:49

    POL-OG: Rust - Gegenseitige Körperverletzungen

    Rust (ots) - In der Alemannenstraße soll es am Dienstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei sich bekannten Personen gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 29-jähriger Mann gegen 19:30 Uhr vor einem Restaurant auf, als er auf seine ehemalige Lebensgefährtin mit ihrem neuen Partner traf. Nach verbalen Anfeindungen soll es in der Folge zu gegenseitigen Körperverletzungen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:43

    POL-OG: Appenweier bis Baden-Baden, A5 - Zwei Verkehrsunfälle bei Starkregen

    Appenweier, Baden-Baden (ots) - Mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen hat am Donnerstagabend auf der A5 zu zwei Verkehrsunfällen mit jeweils hohem Sachschaden geführt. Gegen 20:30 Uhr verlor ein 40-jähriger Porsche-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren