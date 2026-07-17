POL-OG: Kehl - Erste Hilfe bei Streifenfahrt geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rust (ots) - In der Alemannenstraße soll es am Dienstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei sich bekannten Personen gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 29-jähriger Mann gegen 19:30 Uhr vor einem Restaurant auf, als er auf seine ehemalige Lebensgefährtin mit ihrem neuen Partner traf. Nach verbalen Anfeindungen soll es in der Folge zu gegenseitigen Körperverletzungen ...

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