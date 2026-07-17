POL-OG: Kehl - Erste Hilfe bei Streifenfahrt geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Kehl (ots)
Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten Beamte des Polizeireviers Kehl am Sonntagnachmittag einer hilfsbedürftigen Autofahrerin schnell zur Seite stehen. Eine 56-Jährige hatte ihren Wagen in der Straße "Am Schutterrain" am Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht abgestellt, weil sie wohl an Kreislaufproblemen litt. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes Erste-Hilfe und übergaben die Frau schließlich den Rettungskräften zur weiteren medizinischen Abklärung.
/ki
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