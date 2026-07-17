POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuren - Rollerfahrer nach Kollision mit Katze schwer verletzt
Baden-Baden, Oberbeuren (ots)
Ein 80-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagvormittag nach einer Kollision mit einer Katze schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Senior gegen 10:30 Uhr die Beuerner Straße, als eine Katze vermutlich von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Laut Zeugenaussagen soll der Rollerfahrer keine Möglichkeit zum Reagieren und Bremsen gehabt haben. In Folge dessen kam er zu Fall und erlitt mehrere zum Teil schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.
/ki
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