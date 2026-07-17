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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oberbeuren - Rollerfahrer nach Kollision mit Katze schwer verletzt

Baden-Baden, Oberbeuren (ots)

Ein 80-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagvormittag nach einer Kollision mit einer Katze schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Senior gegen 10:30 Uhr die Beuerner Straße, als eine Katze vermutlich von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Laut Zeugenaussagen soll der Rollerfahrer keine Möglichkeit zum Reagieren und Bremsen gehabt haben. In Folge dessen kam er zu Fall und erlitt mehrere zum Teil schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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