Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier bis Baden-Baden, A5 - Zwei Verkehrsunfälle bei Starkregen

Appenweier, Baden-Baden (ots)

Mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen hat am Donnerstagabend auf der A5 zu zwei Verkehrsunfällen mit jeweils hohem Sachschaden geführt. Gegen 20:30 Uhr verlor ein 40-jähriger Porsche-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Wohnmobil. Der Porsche kam daraufhin auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten der linke und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu einem Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Etwa eine Stunde später gegen 21:25 Uhr verlor ein 61-jähriger BMW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Bühl und Baden-Baden ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Ermittlungen kollidierte der BMW mit der Betonmittelschutzwand und kam anschließend auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Auch dieses Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle war eine kurzzeitige Vollsperrung der Nordfahrbahn erforderlich. Der Sachschaden beträgt hier rund 30.000 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

/ls

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