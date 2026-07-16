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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugen nach Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einer Trunkenheitsfahrt am Mittwochabend, einhergehend mit einer mutmaßlichen Unfallflucht, auf der Suche nach Zeugen und/oder gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 61-jährige Opel-Lenkerin gegen 18:15 Uhr über einen hohen Bordstein auf den Parkplatz eines Discounters in der Unterentersbacher Straße und stellte ihr Fahrzeug quer über mehrere Parkplätze ab. Gegen 18:25 Uhr sei die Corsa-Fahrerin nach ihrem Einkauf wieder in die Unterentersbacher Straße eingefahren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Im weiteren Verlauf ihrer Fahrt auf der K5354 in Richtung Steinach sei sie mutmaßlich mehrfach in den Gegenverkehr geraten, sodass ein entgegenkommender, bislang unbekannter Fahrzeugführer ausweichen musste. Zudem dürfte der Opel auf Höhe Unterentersbach mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke gestreift haben, sodass der Wagen entsprechende Beschädigungen aufwies. Die 61-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen einer späteren Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin erheblichen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der dem Opel Corsa ausweichen musste, aber auch weitere Personen, die die Vorfälle beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 zu melden.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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