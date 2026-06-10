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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260610-3: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Landesstraße (L) 194 etwa eine Stunde gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (10. Juni) in Brühl ist ein Autofahrer (32) schwer verletzt worden. Kräfte der Feuerwehr retteten den Mann aus seinem beschädigten Wagen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war der Autofahrer gegen 8 Uhr auf der Phantasialandstraße in Richtung der Straße "Schnorrenberg" unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund kam der Fahrer mit seinem Seat nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Geh- und Radweg und kam schließlich an einem Baum zum Stehen.

Alarmierte Polizisten sperrten den Unfallort zwischen der Berggeiststraße und dem Zubringer der Bundesautobahn (BAB) 553 für die Dauer der Arbeiten ab. Sie nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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