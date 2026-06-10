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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260610-1: Einbrüche in Geschäft, Lagerräume und Schnellrestaurant

Pulheim (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (9. Juni) in Pulheim in einen Lagerraum eines Möbelhaues, in ein Fahrradgeschäft und in ein Schnellrestaurant eingedrungen sein sollen. Im Bereich des Fahrradgeschäfts und des Möbelhauses fielen Zeugen zwei Unbekannte auf, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2.45 Uhr fielen einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zwei etwa 18 bis 25 Jahre alte Männer auf, die sich im Bereich des Eingangs des Möbelhauses an der Segmüller-Allee befanden. Später habe er die beiden Unbekannten dabei beobachtet, wie sie in Richtung der Bahngleise flüchteten. Später habe der Angestellte eine offene Tür an einem Imbissstand vor dem Haupteingang sowie ein aufgebrochenes Fenster an der Rückseite des Möbelhauses festgestellt.

Gegen 3.45 meldete ein Zeuge zwei verdächtige Jugendliche an einem Gebäudekomplex an der Straße "Am Westufer". Vor Ort stellten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eine eingeschlagene Scheibe an einem Rolltor eines Fahrradgeschäfts fest. Laut ersten Ermittlungen wurde dort gegen 3.25 Uhr ein Alarm ausgelöst.

Zwischen 0 Uhr und 8.20 Uhr sollen Unbekannte in ein Schnellrestaurant an der Boschstraße eingedrungen sein. Alarmierte Polizeikräfte stellten ein aufgehebeltes Fenster im Bereich des Drive-In und eine aufgedrückte Scheibe zu einem Innenraum fest.

Die genaue Beute ist in allen Fällen Gegenstand der Ermittlungen. Alarmierte Polizeikräfte leiteten Fahndungen nach Verdächtigen ein, sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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