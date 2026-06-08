Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260608-2: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Brühl (ots)

Täter stach mit Messer zu

Nach einem Raubdelikt am Freitagnachmittag (5. Juni) in Brühl haben Kräfte der Polizei Köln am Montagmittag (8. Juni) den Tatverdächtigen (42) in Köln-Lindenthal festgenommen. Der Mann soll beim Raubdelikt zudem einen Supermarktmitarbeiter (26) durch einen Messerstich schwer verletzt haben.

Am Freitag gegen 16 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Supermarktes an der Lessingstraße, wie ein bis dahin Unbekannter Waren in seinen Rucksack verstaut habe und ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gegangen sei. Nachdem der Verdächtige angesprochen wurde, soll er ein Messer vorgezeigt haben und aus dem Geschäft geflüchtet sein.

Mehrere Mitarbeitende verfolgten den Mann bis zu einem Spielplatz im Bereich der Kreuzung Heinestraße und der Straße "An der Kleistraße". Hier soll der Unbekannte dem 26-Jährigen mit dem Messer in den Unterleib gestochen haben. Während Rettungskräfte und ein Notarzt den Schwerverletzten versorgten und in eine Klinik brachten, leiteten Polizeikräfte eine Fahndung mit Hubschrauber und Diensthund nach dem Flüchtigen ein.

Umfangreiche Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamtinnen und -beamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis führten letztlich auf die Spur eines 42-Jährigen aus Brühl. Er muss sich nun in einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls verantworten. (hw)

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