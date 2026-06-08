PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260608-2: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Brühl (ots)

Täter stach mit Messer zu

Nach einem Raubdelikt am Freitagnachmittag (5. Juni) in Brühl haben Kräfte der Polizei Köln am Montagmittag (8. Juni) den Tatverdächtigen (42) in Köln-Lindenthal festgenommen. Der Mann soll beim Raubdelikt zudem einen Supermarktmitarbeiter (26) durch einen Messerstich schwer verletzt haben.

Am Freitag gegen 16 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Supermarktes an der Lessingstraße, wie ein bis dahin Unbekannter Waren in seinen Rucksack verstaut habe und ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gegangen sei. Nachdem der Verdächtige angesprochen wurde, soll er ein Messer vorgezeigt haben und aus dem Geschäft geflüchtet sein.

Mehrere Mitarbeitende verfolgten den Mann bis zu einem Spielplatz im Bereich der Kreuzung Heinestraße und der Straße "An der Kleistraße". Hier soll der Unbekannte dem 26-Jährigen mit dem Messer in den Unterleib gestochen haben. Während Rettungskräfte und ein Notarzt den Schwerverletzten versorgten und in eine Klinik brachten, leiteten Polizeikräfte eine Fahndung mit Hubschrauber und Diensthund nach dem Flüchtigen ein.

Umfangreiche Ermittlungen der zuständigen Kriminalbeamtinnen und -beamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis führten letztlich auf die Spur eines 42-Jährigen aus Brühl. Er muss sich nun in einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls verantworten. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 14:39

    POL-REK: 260608-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Unfallbeteiligter fuhr davon Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach dem Fahrer eines weißen Cabrios. Der grauhaarige Mann, bei dem eine Beifahrerin mit grauen Haaren im Auto saß, soll am Sonntagnachmittag (7. Juni) in Erftstadt einen Fußgänger (8) in einem verkehrsberuhigten Bereich bei einem Zusammenstoß leicht verletzt haben. Die Beamtinnen ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:19

    POL-REK: 260605-1: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Brühl (ots) - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (3. Juni) in Brühl ist ein Fahrradfahrer (14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand soll die Fahrerin (59) eines Seat gegen 9 Uhr von der Drachenfelsstraße nach links auf die Liblarer Straße abgebogen sein. ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:50

    POL-REK: 260603-3: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

    Pulheim (ots) - Zerbrochenes Glas und Hebelmarken an Fenster Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Dienstagvormittag (2. Juni) in ein Einfamilienhaus in Pulheim-Brauweiler eingebrochen sein. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren