Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260603-3: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Pulheim (ots)

Zerbrochenes Glas und Hebelmarken an Fenster

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Dienstagvormittag (2. Juni) in ein Einfamilienhaus in Pulheim-Brauweiler eingebrochen sein.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand meldeten Zeugen gegen 12.45 Uhr das aufgebrochene Fenster eines Einfamilienhauses in der Koepchenstraße. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr sollen Zeugen verdächtige Geräusche gehört haben, die dem Bersten einer Glasscheibe ähneln sollen. Ob diese Feststellung mit der Tat in Verbindung stehen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Haus seien Schränke durchsucht worden.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten stellten Hebelmarken und zerbrochenes Glas an einem Fenster fest. Sie fertigten eine Strafanzeige. (er/jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell