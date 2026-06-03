Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260603-2 Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Verkehrskommissariat ermittelt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (2. Juni) in Kerpen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll die Autofahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße (K) 53 aus Richtung Manheim-Alt in Richtung Blatzheim gefahren sein. In Höhe der Einmündung zu Haus Forst soll ihr der Fahrer eines LKW entgegengekommen sein. Die Autofahrerin sei dann nach links in Richtung Haus Forst abgebogen und mit dem LKW kollidiert. Eine Fachfirma schleppte das stark beschädigte Auto ab.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Unfallspuren und fertigten eine Unfallanzeige.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (er/jus)

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