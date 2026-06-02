Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260602-1: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

An Querungshilfe von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (1. Juni) in Brühl sind eine Fußgängerin (50) schwer und eine Autofahrerin (57) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 57-Jährige in einem Fiat gegen 7.15 Uhr auf der Otto-Wels-Straße von der Alten Bonnstraße in Richtung Bonnstraße gefahren sein. An einer Querungshilfe für Fußgänger soll plötzlich eine Joggerin (50) die Straße überquert haben. Zeugen sollen gesehen haben, wie die 50-Jährige vom Fiat erfasst und durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschleudert worden sei.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 8.30 Uhr. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (er/jus)

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