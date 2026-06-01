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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260601-3: E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Ein Helm verhindert keine Unfälle, kann aber vor schweren Kopfverletzungen schützen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (31. Mai) in Kerpen-Sindorf sind eine E-Scooterfahrerin (14) schwer und eine Radfahrerin (14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten die Schülerinnen und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die beiden Schülerinnen gegen 18 Uhr gemeinsam auf der Straße "Zum Vogelrutherfeld" gefahren sein. In Höhe der Hausnummer 51 soll die E-Scooterfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad verloren haben und gestürzt sein. Hierbei zog sich das junge Mädchen die schweren Verletzungen zu. Auch die Radfahrerin sei gestürzt, habe sich nach eigenen Angaben aber nur leicht verletzt.

Zeuginnen leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte. Diese sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ab. Die Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren, hielten Aussagen fest und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Ermittlungen der Unfallursache haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariat bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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