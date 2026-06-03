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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260603-1: Autos der Kreisverwaltung in Bergheim beschädigt - Staatsschutz ermittelt

Bergheim (ots)

Zeugensuche

In der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) sind mehrere Fahrzeuge der Kreisverwaltung in Bergheim am Willy-Brand-Platz beschädigt worden. Drei Autos des Ausländeramtes haben gebrannt, bei drei weiteren Fahrzeugen anderer Dienststellen sind die Reifen zerstochen worden. Die Flammen haben unter anderem auch die Fassade der Kreisverwaltung beschädigt.

Mitarbeitende eines privaten Sicherheitsdienstes hatten das Feuer gegen 5.45 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 zu melden oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (ph/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
E-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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