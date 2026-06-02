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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260602-2: Unbekannte beschädigten Auto - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Scheibe eingeschlagen und Fahrzeugteile abgebrochen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei Unbekannten auf einem E-Scooter, die in der Nacht zu Dienstag (2. Juni) in Wesseling einen Smart erheblich beschädigt haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten gegen 1 Uhr auf den P+R Parkplatz an der Brühler Straße nahe der Theodor-Heuss-Straße gefahren sein. Sie hätten sich anschließend sofort lautstark an dem Smart zu schaffen gemacht und seien nach etwa 20 Minuten auf dem E-Scooter über die Brühler Straße in Richtung Berzdorf geflüchtet. Ein Zeuge informierte die Polizei. Alarmierte Polizeikräfte stellten später eine eingeschlagene Seitenscheibe, verbogene und abgebrochene Fahrzeugteile und einen verwüsteten Innenraum fest. Sie leiteten umgehend eine Fahndung ein, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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