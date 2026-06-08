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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260608-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Unfallbeteiligter fuhr davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach dem Fahrer eines weißen Cabrios. Der grauhaarige Mann, bei dem eine Beifahrerin mit grauen Haaren im Auto saß, soll am Sonntagnachmittag (7. Juni) in Erftstadt einen Fußgänger (8) in einem verkehrsberuhigten Bereich bei einem Zusammenstoß leicht verletzt haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der flüchtige Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sei der 8-Jährige gegen 17.15 Uhr aus einem Grundstück auf die Franz-Marc-Straße getreten. Als er die Fahrbahn bereits fast überquert hatte, sei er von dem weißen Cabrio, das von links gekommen sei, angefahren worden. Nach einem kurzen Gespräch habe der Fahrer seine Fahrt in Richtung Max-Liebermann-Straße fortgesetzt, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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