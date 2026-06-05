PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260605-1: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (3. Juni) in Brühl ist ein Fahrradfahrer (14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand soll die Fahrerin (59) eines Seat gegen 9 Uhr von der Drachenfelsstraße nach links auf die Liblarer Straße abgebogen sein. Gleichzeitig sei der 14-Jährige auf dem linken Gehweg der Liblarer Straße in Richtung der Straße "Am Krausen Baum" gefahren. Die 59-Jährige habe den Schüler zunächst überholt und anschließend abgebremst und beabsichtigt, nach links auf die Straße "Am Krausen Baum" abzubiegen. In dem Moment habe der Schüler die Liblarer Straße von links nach rechts überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 13:50

    POL-REK: 260603-3: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

    Pulheim (ots) - Zerbrochenes Glas und Hebelmarken an Fenster Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Dienstagvormittag (2. Juni) in ein Einfamilienhaus in Pulheim-Brauweiler eingebrochen sein. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:37

    POL-REK: 260603-2 Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Kerpen (ots) - Verkehrskommissariat ermittelt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (2. Juni) in Kerpen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll die Autofahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße (K) 53 aus Richtung Manheim-Alt in Richtung Blatzheim gefahren sein. In Höhe der Einmündung zu Haus Forst soll ihr der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren