Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260605-1: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl (ots)

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (3. Juni) in Brühl ist ein Fahrradfahrer (14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand soll die Fahrerin (59) eines Seat gegen 9 Uhr von der Drachenfelsstraße nach links auf die Liblarer Straße abgebogen sein. Gleichzeitig sei der 14-Jährige auf dem linken Gehweg der Liblarer Straße in Richtung der Straße "Am Krausen Baum" gefahren. Die 59-Jährige habe den Schüler zunächst überholt und anschließend abgebremst und beabsichtigt, nach links auf die Straße "Am Krausen Baum" abzubiegen. In dem Moment habe der Schüler die Liblarer Straße von links nach rechts überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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