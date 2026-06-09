Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260609-1: Einbruch in Büro - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Fenster aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten. Sie sollen zwischen Montagmittag (8. Juni) und der Nacht zu Dienstag (9. Juni) in ein Büro in Kerpen eingebrochen sein. Was die Täter erbeuteten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand soll das Büro am Broichweg am Montag gegen 13 Uhr noch unversehrt gewesen sein. Eine Mitarbeiterin habe in der Nacht zu Dienstag gegen 4.30 Uhr den Einbruch bemerkt. Ein Fenster habe offen gestanden und diverse Schränke seien durchwühlt worden.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten stellten Hebelmarken an einem Fenster und einer Tür fest. Sie dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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