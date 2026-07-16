POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Drei hochwertige E-Bikes aus Tiefgarage entwendet - Polizei sucht Zeugen
Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)
Nachdem es innerhalb weniger Tagen zu drei Diebstählen von hochwertigen E-Bikes aus einer Tiefgarage in der Murgtalstraße in Bad Rotenfels gekommen ist, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlung aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. In der Nacht von Donnerstag (9. Juli 2026) auf Freitag (10. Juli 2026) entwendeten bislang unbekannte Täter ein mittels Fahrradschloss gesichertes E-Bike der Marke R Raymon, Modell FullRay, aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Zu einer weiteren Tat kam es in der Nacht von Dienstag (14. Juli 2026) auf Mittwoch (15. Juli 2026). Hierbei wurden zwei weitere hochwertige E-Bikes entwendet, die ebenfalls mit Fahrradschlössern gesichert in derselben Tiefgarage abgestellt waren. Dabei handelte es sich um ein E-Bike der Marke Specialized, Modell Turbo Levo Expert Carbon sowie um ein E-Bike der Marke R Raymon, Modell FullRay 150E 8.0. Der Gesamtwert der drei gestohlenen Fahrräder beträgt rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.
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