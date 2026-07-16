Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Nachdem es am Mittwochabend in der Saarlandstraße zu einer mutmaßlich gefährlichen Körperverletzung gegenüber einem 28-Jährigen gekommen sein soll, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlung aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 23:40 Uhr zwischen dem 28-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern zu einem Streit. Nach Angaben des 28-Jährigen ging es hierbei um einen zu seinem Nachteil begangenen Diebstahl. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann mit einem Gegenstand attackiert und am Kopf sowie der Hand leicht verletzt worden sein. Zudem hätten die beiden Unbekannten auf den Rucksack des 28-jährigen eingetreten, wodurch dessen Mobiltelefon beschädigt worden sein soll. Der Verletzte musste nach der Tat medizinisch versorgt werden. Entsprechend der Beschreibung des Leichtverletzten sollen beide Tatverdächtige dunkelhäutig gewesen sein. Der erste Verdächtige soll ein weißes Tanktop und eine Fischermütze getragen haben. Der zweite wurde mit Rastalocken und einem roten T-Shirt beschrieben. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ls

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