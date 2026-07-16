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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Stegermattstraße ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und eines darauffolgenden Sturzes bei der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wirkte der 48-Jährige orientierungslos und schwankte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme versuchte der 48-Jährige einen eingesetzten Beamten zu beißen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die Polizeibeamten mehrfach. Aufgrund seines körperlichen Zustandes wurde der 48-Jährige anschließend durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. /ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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