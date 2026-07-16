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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss

Sasbach (ots)

Am späten Mittwochabend konnten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen mutmaßlich alkoholisierten Fahrradfahrer feststellen. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete einen blutverschmierten 30-Jährigen auf einem asphaltierten Feldweg parallel zur K5372 zwischen Sasbach und Sasbachried. Beim Heranfahren konnten die Beamten beobachten, wie der Mann auf sein Fahrrad stieg und mit extremen Schlangenlinien seine Fahrt fortsetzen wollte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte blutende Verletzungen, wie auch einen starken Atemalkoholgeruch fest. Nach eigenen Angaben war der Mann auf dem Heimweg von der Arbeit mit seinem Fahrrad gestürzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt in das nahegelegene Klinikum gebracht. /kh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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