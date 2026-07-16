Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Besonders schwerer Diebstahl - Polizei sucht nach Zeugen

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Nachdem es am frühen Mittwochmorgen zu einem besonders schweren Diebstahl auf einer Baustelle im Schleifweg gekommen ist, haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Diebe gegen 2 Uhr eine rund 800 Kilogramm schwere Kupfererdkabeltrommel mit etwa 500 Metern Kupferkabel entwendet. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport der schweren Kabeltrommel ein entsprechend geeignetes Fahrzeug sowie mehrere Personen erforderlich gewesen sein dürften. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07824 6629910 beim Polizeiposten Schwanau zu melden.

/ls

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