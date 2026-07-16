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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Besonders schwerer Diebstahl - Polizei sucht nach Zeugen

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Nachdem es am frühen Mittwochmorgen zu einem besonders schweren Diebstahl auf einer Baustelle im Schleifweg gekommen ist, haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Diebe gegen 2 Uhr eine rund 800 Kilogramm schwere Kupfererdkabeltrommel mit etwa 500 Metern Kupferkabel entwendet. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport der schweren Kabeltrommel ein entsprechend geeignetes Fahrzeug sowie mehrere Personen erforderlich gewesen sein dürften. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07824 6629910 beim Polizeiposten Schwanau zu melden.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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