POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben
Baden-Baden (ots)
Eine 69-jährige Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L78 zwischen Gernsbach und Baden-Baden ihren schweren Verletzungen erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gemeinsam mit einer Reisegruppe gegen 10:00 Uhr die L78 in Richtung Baden-Baden. Im Bereich einer Spitzkehre kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad blieb an der dortigen Steinmauer stehen, während die Fahrerin eine Böschung hinabstürzte. Die 69-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Dort erlag sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen. Die Beamten des Verkehrsdiensts Baden-Baden haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /jg
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