PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Baden-Baden (ots)

Eine 69-jährige Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L78 zwischen Gernsbach und Baden-Baden ihren schweren Verletzungen erlegen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gemeinsam mit einer Reisegruppe gegen 10:00 Uhr die L78 in Richtung Baden-Baden. Im Bereich einer Spitzkehre kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad blieb an der dortigen Steinmauer stehen, während die Fahrerin eine Böschung hinabstürzte. Die 69-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Dort erlag sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen. Die Beamten des Verkehrsdiensts Baden-Baden haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 15:36

    POL-OG: Kippenheim/Schmieheim - Gebäudebrand

    Kippenheim/Schmieheim (ots) - Über Notruf wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr eine randalierende Person in einer Wohnung in der Waldstraße in Kippenheim-Schmieheim gemeldet. Die Anruferin teilte mit, dass ihr Lebenspartner die gemeinsame Wohnung demolieren würde. Der polizeibekannte 40-Jährige konnte kurze Zeit später von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Lahr in der Wohnung ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:33

    POL-OG: Haslach - Überladen

    Haslach - Überladen (ots) - Am späten Dienstagvormittag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 39-jähriger Pkw-Fahrer angehalten, da dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der Überprüfung des auf einem Anhänger mitgeführten Traktors wurden zudem gravierende Ladungssicherungsmängel durch falsche Verzurrung und defektes Ladungssicherungsmaterial festgestellt. Da die Angaben des Betroffenen zum Gewicht des Traktors unglaubwürdig erschienen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren