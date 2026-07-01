Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neue Informationen nach versuchtem Raub

Korschenbroich (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6304934) ermittelt die Polizei aktuell wegen eines versuchten Raubs, der sich am Montag, 29. Juni, kurz nach 15 Uhr, am Bahnhof Korschenbroich zugetragen hat.

Hier hatte ein bislang Unbekannter angegeben, einen S-Scooter kaufen zu wolle, den 15-jährigen Besitzer dann im Rahmen einer Probefahrt angegriffen und versucht, das Fahrzeug zu entwenden. In der Auseinandersetzung konnte der Verkäufer mit dem Scooter fliehen.

Nun ist die Polizei im Rahmen der Erkenntnisse zu weiteren Informationen gelangt. Zum einen liegt eine genauere Personenbeschreibung des Verdächtigen, der nach dem Angriff vom Feldweg an der Straße Grüner Zierdenweg in Richtung Neusser Straße geflohen ist, vor. Demnach soll es sich um einen Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 Jahren augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft handeln. Er sei etwa 175 Zentimeter groß, von schlanker Figur und habe schwarze, gelockte Haare, die etwa bis zu den Augen reichen. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt der Marke Nike und blauen Jeans-Hosen, außerdem trug er einen schwarzen Rucksack. Er habe mit Akzent gesprochen. Außerdem soll es einen Zeugen des Geschehens geben: Nach Angaben des Geschädigten soll während der Auseinandersetzung ein älterer Mann auf dem Feldweg unterwegs gewesen sein, der sich aber nicht in das Geschehen einmischte.

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen, sachdienliche Angaben werden unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

Zudem ruft die Polizei zum couragierten Handeln auf, wenn Sie Zeugen einer Straftat werden. Es gilt: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, aber allarmieren Sie zumindest die Einsatzkräfte unter der Nummer 110 oder machen Sie andere Passanten auf das Geschehen aufmerksam.

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