POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;
Unfallzeit: 22.06.2026, 08:50 Uhr,
Einen schwarzen Land Rover angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Am Montagmorgen, gegen 08:50 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell