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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Falsche Bankmitarbeiter melden sich telefonisch

Ludwigsburg (ots)

Einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin erhielt ein Seniorenehepaar aus Schwieberdingen am Dienstag (14.07.2026) gegen 11 Uhr. Die Anruferin machte den beiden glaubhaft, dass ihre EC-Karten fehlerhaft seien und ausgetauscht werden müssten. Etwa 45 Minuten später erschien eine noch unbekannte Frau bei dem Ehepaar und nahm die Karten samt der PIN entgegen. Die Täterin wurde als 30 bis 35 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren beschrieben.

Kurz darauf hob mutmaßlich diese Frau Bargeld an einem Bankautomaten im Ortskern von Schwieberdingen ab.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt in diesem Fall die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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