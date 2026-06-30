Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vom Unfallort geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Breslauer Straße;

Unfallzeit: zwischen 26.06.2026, 19.00 Uhr und 29.06.2026, 05.45 Uhr;

Einen geparkten Wagen beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer an der Breslauer Straße in Borken. Das weiße Toyota Yaris hatte zwischen Freitagabend und Montagmorgen in einer Parkbucht gestanden. Der Geschädigte stellte am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr vor Fahrtantritt fest, dass die Motorhaube seines Fahrzeugs verzogen und die Kennzeichenhalterung beschädigt worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als tausend Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

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