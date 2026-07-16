Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim/Schmieheim - Gebäudebrand - Nachtragsmeldung

Kippenheim/Schmieheim (ots)

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gehen die Staatsanwaltschaft Offenburg und die Kriminalpolizei bei der Brandstiftung vom Mittwochmorgen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Tatverdacht richtet sich gegen den zwischenzeitlich vorläufig festgenommenen 40-jährigen deutschen Staatsbürger. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass er den Brand vorsätzlich legte, obwohl ihm bewusst war, dass sich in der Wohnung oberhalb der Garage zum Tatzeitpunkt mehrere Personen befanden. Eine kurze Verzögerung der Entdeckung des Feuers hätte unmittelbare Lebensgefahr für das in einem Zimmer oberhalb der Garage schlafende Kind sowie die drei weiteren sich im Haus befindlichen Bewohner bedeutet. Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes, den die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg am Donnerstag in Vollzug setzte. Der 40-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

/vo

Pressemitteilung vom 15.07.2026, 15:37 Uhr

POL-OG: Kippenheim/Schmieheim - Gebäudebrand

Kippenheim/Schmieheim Über Notruf wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr eine randalierende Person in einer Wohnung in der Waldstraße in Kippenheim-Schmieheim gemeldet. Die Anruferin teilte mit, dass ihr Lebenspartner die gemeinsame Wohnung demolieren würde. Der polizeibekannte 40-Jährige konnte kurze Zeit später von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Lahr in der Wohnung angetroffen werden. Im Gespräch mit den Polizeibeamten beruhigte sich der Mann. Er musste in der Folge die Wohnung verlassen. Ihm wurde durch die Beamten der Wohnungsschlüssel abgenommen, ein Platzverweis erteilt und die Nachbarn sensibilisiert. In der Nacht zum Mittwoch meldete gegen 03:20 Uhr einer der Anwohner über Notruf eine brennende Garage im Bereich der oben genannten Wohnung in der Waldstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen aus den Nachbarhäusern wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation um die Anwohner. Gegen 06:00 Uhr wurden die letzten Löscharbeiten der Feuerwehr beendet.

Am Mittwochmittag meldete sich der 40-Jährige telefonisch bei der Polizei und begab sich im Anschluss freiwillig zum Polizeirevier nach Lahr. Die genaue Brandursache und ob der 40-Jährige in Zusammenhang mit dem Garagenbrand steht ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Offenburg.

/vo

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