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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Hofladen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.03.2026) haben sich Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Hofladen in der Buchenstraße verschafft. Sie durchsuchten den Laden nach Diebesgut und entwendeten etwas Bargeld, mit dem sie flüchteten. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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