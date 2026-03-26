POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Hofladen.

Lippe (ots) - Die Polizei Lippe warnt aus aktuellem Anlass zur Vorsicht bei Ankauf-Geschäften von Goldbarren. In Lippe gab es in den vergangenen Monaten bereits mehrere Geschädigte, die in diesem Zusammenhang Anzeige bei der Polizei erstattet haben, weil ihnen gefälschte Goldbarren verkauft wurden. In den meisten Fällen boten die Betrüger kleine Goldbarren über ...

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