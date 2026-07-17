Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Gegenseitige Körperverletzungen

Rust (ots)

In der Alemannenstraße soll es am Dienstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei sich bekannten Personen gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 29-jähriger Mann gegen 19:30 Uhr vor einem Restaurant auf, als er auf seine ehemalige Lebensgefährtin mit ihrem neuen Partner traf. Nach verbalen Anfeindungen soll es in der Folge zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen den beiden Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 30 Jahre alte neue Lebensgefährte der Frau ein Messer aus seinem Auto geholt und dem 29-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben, die dieser in einem Krankenhaus ärztlich versorgen ließ. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

/vo

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