Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert

3. Nachtragsmeldung

Informationen zur Abholung von Fahrzeugen

Rastatt (ots)

Nach dem Brand am Mittwoch in dem Parkhaus eines Modehauses, konnten heute die Parkdecks P2, P3 und P4 zur Fahrzeugabholung freigegeben werden.

Die Fahrzeughalter werden durch Beamte des Polizeireviers Rastatt hierzu angerufen, soweit die Erreichbarkeiten bekannt sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei zu möglichen Schäden oder Gesundheitsgefahren aufgrund der Hitze- und insbesondere Rußentwicklung beim Brand keine Angaben zum technischen Zustand und zu einer Schadstoffbelastung - auch im Lüftungssystem - der betroffenen Fahrzeuge machen kann.

Die Polizei empfiehlt daher dringend, vor der Abholung mit der Kfz-Versicherung, der Kfz-Werkstatt oder gegebenenfalls einem Sachverständigen das weitere Verfahren abzuklären.

Ggf. muss ein Abschleppdienst auf eigene Verantwortung geordert werden. Die Einfahrthöhe der Garage beträgt max. 1,85m Wenn ein Fahrzeug abgeholt werden soll, werden Sie gebeten, sich zunächst im Kassenbereich des Modehauses zu melden. Eine eigenständige Abholung ist nicht möglich! Die Garage darf jeweils nur einzeln und in Begleitung eines Verantwortlichen betreten werden. Eine Abholung ist nur in folgenden Zeiten nach vorheriger Anmeldung im Kassenbereich möglich Heute 13:30 - 17:00Uhr Samstag/Montag/Denstagi: 08:00 - 17:00Uhr

Die Fahrzeuge auf der Ebene P5 können aus Sicherheitsgründen bis aus Weiteres nicht abgeholt werden. Die Fahrzeughalter werden informiert sobald dies möglich ist.

/rs

Meldung vom : Mittwoch, 24. Juni 2026 14:30 Uhr

Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert / 2. Nachtragsmeldung

Nachdem der Brand im Parkhaus des Kaufhauses gelöscht werden konnte, ergab sich nun durch eine bausachverständige Inaugenscheinnahme die Befürchtung, dass die statische Sicherheit des Gebäudes zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben sein könnte und die Brandfolgen weiter untersucht und gegebenenfalls Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Aufgrund dessen ist das Betreten der Örtlichkeit derzeit für alle Personen untersagt! Wessen Fahrzeug sich im betroffenen Parkhaus befindet, wendet sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 oder per E-Mail: rastatt.prev@polizei.bwl.de an die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

/rs

Nachtragsmeldung von Mittwoch, 24. Juni 2026, 12:43 Uhr

Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert / Nachtragsmeldung

Nach dem Brand am Mittwochmorgen sind die Lösch- und Einsatzmaßnahmen vor Ort nach wie vor im Gange. Weiterhin sind der Polizei keine Verletzten bekannt geworden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen und derzeit noch unklar. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen stehen Kriminaltechniker vor Ort hierfür bereit. Die weiträumige Verkehrssperrungen zur Freihaltung von Rettungswegen besteht weiterhin. Hierzu sind Polizeikräfte und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam im Einsatz. Derzeit steht fest, dass drei Fahrzeuge durch das Feuer zerstört wurden, ein viertes durch die Hitzeeinwirkung beschädigt wurde. Der Brand an sich ging nicht auf das Modehaus über. Die Feuerwehr befindet sich mit 18 Fahrzeugen und annähernd 90 Wehrleuten weiterhin im Einsatz.

/rs

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