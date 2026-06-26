PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Badeunfall an Baggersee

Meißenheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Badeunfall an einem Baggersee in Meißenheim. Ein 15-jähriger Junge soll dort mit dem Kopf voraus in das flache Wasser gesprungen sein und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche wurde vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Damit einer Abkühlung im See kein Krankenhausaufenthalt folgt, gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

   - Springen Sie nicht in trübe und unbekannte Gewässer! Sie wissen 
     nicht, wie tief das Gewässer ist!
   - Sprünge ins kalte Nass von Baggern oder Abbruchkanten sind tabu!
   - Baden Sie nicht unter Alkoholeinfluss!
   - Verlassen Sie das Gewässer bei aufziehendem Gewitter

Ferner der Hinweis, dass an verschiedenen Badeseen sowohl offenes Feuer, als auch Grillen verboten ist. Besonders bei der derzeit ausgetrockneten Vegetation kann ein kleiner Glutfunken bereits gravierende Auswirkungen haben.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 07:55

    POL-OG: Oberwolfach - Medizinische Ursache

    Oberwolfach (ots) - Eine leblose Person in Fahrradkleidung am Funkmast Staufenberg in Oberwolfach (Gewann Waldlehme) dürfte nach ersten ärztlichen Untersuchungen auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Der 68 Jahre alte Mann saß auf einer dortigen Bank und wies leichte Verletzungen auf, die auf einen vorherigen Fahrradunfall haben schließen lassen. Ein danebenstehendes Fahrrad wies ebenso Beschädigungen ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 00:12

    POL-OG: Gaggenau/Michelbach - Großbrand - 1. Update

    Gaggenau/Michelbach (ots) - Die Feuerwehren sind weiterhin bei der Brandbekämpfung an den beiden betroffenen Gebäuden im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde von den evakuierten Anwohnern niemand verletzt. Warum es am Donnerstagabend zu dem Brandausbruch in dem ehemaligen Holzverarbeitungsbetrieb oder dem Wohnhaus gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann aktuell noch ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 22:19

    POL-OG: Gaggenau/Michelbach - Großbrand

    Gaggenau/Michelbach (ots) - Über Notruf ging am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr die Meldung über einen Großbrand in einem ehemaligen holzverarbeitenden Betrieb samt Wohnhaus im Heilweg ein. Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren, des DRK, des Technischen Hilfswerks und der Polizei sind aktuell an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr ist mit Hochdruck an der Brandbekämpfung und versucht einen Übergriff der Flammen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren