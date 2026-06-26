Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Badeunfall an Baggersee

Meißenheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Badeunfall an einem Baggersee in Meißenheim. Ein 15-jähriger Junge soll dort mit dem Kopf voraus in das flache Wasser gesprungen sein und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche wurde vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Damit einer Abkühlung im See kein Krankenhausaufenthalt folgt, gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

- Springen Sie nicht in trübe und unbekannte Gewässer! Sie wissen nicht, wie tief das Gewässer ist! - Sprünge ins kalte Nass von Baggern oder Abbruchkanten sind tabu! - Baden Sie nicht unter Alkoholeinfluss! - Verlassen Sie das Gewässer bei aufziehendem Gewitter

Ferner der Hinweis, dass an verschiedenen Badeseen sowohl offenes Feuer, als auch Grillen verboten ist. Besonders bei der derzeit ausgetrockneten Vegetation kann ein kleiner Glutfunken bereits gravierende Auswirkungen haben.

/lh

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