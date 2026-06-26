Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Medizinische Ursache

Oberwolfach (ots)

Eine leblose Person in Fahrradkleidung am Funkmast Staufenberg in Oberwolfach (Gewann Waldlehme) dürfte nach ersten ärztlichen Untersuchungen auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Der 68 Jahre alte Mann saß auf einer dortigen Bank und wies leichte Verletzungen auf, die auf einen vorherigen Fahrradunfall haben schließen lassen. Ein danebenstehendes Fahrrad wies ebenso Beschädigungen auf, die auf ein Unfallgeschehen hindeuteten. Nach vorliegenden Zeugenaussagen dürfte sich der zum Tod führende Vorfall bereits am Mittwochabend zugetragen haben. Eine Anwohnerin nahm zwischen 21:30 Uhr und 22 Uhr Geräusche war, die mutmaßlich mit einem Unfallgeschehen im Zusammenhang gestanden haben dürften. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor.

/wo

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