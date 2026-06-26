Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Michelbach - Großbrand - 1. Update

Gaggenau/Michelbach (ots)

Die Feuerwehren sind weiterhin bei der Brandbekämpfung an den beiden betroffenen Gebäuden im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde von den evakuierten Anwohnern niemand verletzt. Warum es am Donnerstagabend zu dem Brandausbruch in dem ehemaligen Holzverarbeitungsbetrieb oder dem Wohnhaus gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

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Ursprungsmeldung vom 25.06.2026, 22:19 Uhr

Gaggenau/Michelbach - Großbrand

Über Notruf ging am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr die Meldung über einen Großbrand in einem ehemaligen holzverarbeitenden Betrieb samt Wohnhaus im Heilweg ein. Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren, des DRK, des Technischen Hilfswerks und der Polizei sind aktuell an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr ist mit Hochdruck an der Brandbekämpfung und versucht einen Übergriff der Flammen auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern. Für die betroffenen etwa 25 Anwohner der im Heilweg evakuierten Häuser wurde in der Wiesentalhalle eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Ortsdurchfahrt Michelbach ist aufgrund der Löscharbeiten für den Verkehr komplett gesperrt.

/ks

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