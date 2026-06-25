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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Rücksichtsloses Fahrverhalten verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Kuppenheim (ots)

Nach mehreren mutmaßlich grob verkehrswidrigen Überholmanövern kam es am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 462 mit der Kreisstraße 3737 zwischen Bad Rotenfels und Kuppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger VW-Golf-Fahrer die B462 in Fahrtrichtung Rastatt. An der Kreuzung missachtete er offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr ohne Anpassung seiner Geschwindigkeit in den Pkw einer 77-jährigen, bevorrechtigten Fahrzeugführern. Deren Fahrzeug kam infolge der Kollision im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Der VW-Golf des 26-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und prallte anschließend frontal gegen die Leitplanke. Hierbei verfehlte das Fahrzeug nur knapp eine an der Ampel wartende Person. Sowohl der 26-jährige Fahrer als auch die 77-jährige Fahrzeugführerin erlitten leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug des 26-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Sachschaden am Pkw der 77-Jährigen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus entstand an der beschädigten Leitplanke ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich somit auf rund 31.000 Euro. Infolge des Unfalls musste die B462 zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem massiven Rückstau kam. Mehrere Zeugen gaben gegenüber den vor Ort befindlichen Beamten an, dass der 26-Jährige bereits vor dem Unfall mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Demnach soll er bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometer pro Stunde gefahren sein und mehrfach andere Verkehrsteilnehmer durch riskante Fahrstreifenwechsel sowie grob verkehrswidrige und rücksichtslose Überholmanöver gefährdet haben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die das Fahrverhalten des 26-Jährigen vor dem Unfall beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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