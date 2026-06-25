Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Offenbar betrunkener Mann verursacht Unfall auf Parkplatz

Bühl (ots)

Ein 53-jähriger Mann verursachte auf einem Parkplatz im Südwesten Bühls am Mittwochabend offenbar in Folge seines Alkoholgenusses einen Unfall mit einem Auto und einer Garagenwand. Gegen 21:15 Uhr soll der Mitsubishi-Fahrer am Mittwochabend zuerst dreimal rückwärts in einen geparkten Nissan gefahren sein, bevor er beim erneuten Rangieren die Fassade einer Garage beschädigte. Der Mann soll anschließend in Richtung des Bühler Stadtparks gefahren sein, um dort eine Bekannte abzuholen. Nach ungefähr 20 Minuten sei er dann zum Unfallort zurückgekehrt. In dieser Zeit wurde der Unfall bereits durch Zeugen gemeldet. Die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Bühl führten bei dem 53-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von fast zwei Promille ergab. In der Folge wurde der Fahrer auf die Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Führerschein sowie der Autoschlüssel des Mitsubishi-Fahrers wurden jedoch beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 7.500 Euro, wobei der Unfallfahrer an seinem Fahrzeug mit ungefähr 5.000 Euro den größten Schaden davonträgt.

/lh

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