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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Offenbar betrunkener Mann verursacht Unfall auf Parkplatz

Bühl (ots)

Ein 53-jähriger Mann verursachte auf einem Parkplatz im Südwesten Bühls am Mittwochabend offenbar in Folge seines Alkoholgenusses einen Unfall mit einem Auto und einer Garagenwand. Gegen 21:15 Uhr soll der Mitsubishi-Fahrer am Mittwochabend zuerst dreimal rückwärts in einen geparkten Nissan gefahren sein, bevor er beim erneuten Rangieren die Fassade einer Garage beschädigte. Der Mann soll anschließend in Richtung des Bühler Stadtparks gefahren sein, um dort eine Bekannte abzuholen. Nach ungefähr 20 Minuten sei er dann zum Unfallort zurückgekehrt. In dieser Zeit wurde der Unfall bereits durch Zeugen gemeldet. Die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Bühl führten bei dem 53-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von fast zwei Promille ergab. In der Folge wurde der Fahrer auf die Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Führerschein sowie der Autoschlüssel des Mitsubishi-Fahrers wurden jedoch beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 7.500 Euro, wobei der Unfallfahrer an seinem Fahrzeug mit ungefähr 5.000 Euro den größten Schaden davonträgt.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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