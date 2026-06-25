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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Urloffen - Falsche Polizisten erbeuten über 10.000 Euro

Urloffen (ots)

Eine 86-jährige Frau wurde am Mittwoch von falschen Polizeibeamten um rund 11.000 Euro erleichtert. Die Betrüger sollen die Frau am Mittwochmittag telefonisch kontaktiert und bei ihrem Telefonat davon überzeugt haben, dass Einbrecher es auf ihre Bargeldreserven abgesehen hätten und ihr Geld bereits durch Falschgeld ausgetauscht worden sei. In der Folge soll die Frau die 11.000 Euro angeblich zur Sicherstellung an einen männlichen Abholer übergeben haben. Gegen die bislang unbekannten falschen Polizisten ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Betrugs. Sollten Sie zwischen 12:15 Uhr und 13:50 Uhr Beobachtungen in Urloffen gemacht haben, werden Sie unter der Nummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei gebeten.

Hinweis:

Die Polizei bittet Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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