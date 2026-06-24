Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Garagenbrand in der Sofienstraße -Nachtragsmeldung-

Lahr (ots)

Nach dem Garagenbrand am Mittwochmittag in der Sofienstraße waren die Löscharbeiten der Feuerwehr Lahr gegen 15:10 Uhr beendet. Nach Beendigung der Aufräumarbeiten durch die Einsatzkräfte können die Straßensperrungen wieder aufgehoben werden. Neben einem in der Garage befindlichen Fahrzeugs wurde auch ein zweites Fahrzeug im unmittelbaren Umfeld des Brandgeschehens beschädigt. Weiterhin wurde sowohl die Hausfassade des zur Garage gehörenden Einfamilienhauses, als auch die Fassade eines Nachbarhauses beschädigt. Am Einfamilienhaus mussten teilweise Dachziegel entfernt werden, um das Dach auf Glutnester zu überprüfen. Nach ersten Schätzungen durch die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr dürfte sich der Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Brandentstehung ist unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach wie vor sind der Polizei keine Verletzten im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen bekannt. Die Feuerwehr Lahr war mit 80 Wehrleuten und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Vorsorglich sind auch Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert worden.

/wo

Pressemitteilung vom 24.06.2026, 13:49 Uhr

Lahr - Garagenbrand in der Sofienstraße

Lahr Derzeit befinden sich Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Sofienstraße beim Brand einer Garage samt darin befindlichem Pkw im Einsatz. Gegen 13 Uhr wurde das Feuer durch Anwohner gemeldet. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr Lahr sind derzeit im Gange, wobei der Brand zwischenzeitlich unter Kontrolle ist. Die Bewohner konnten das angrenzende Wohngebäude offenbar selbst verlassen und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Straßen im näheren Umfeld des Brandortes sind gesperrt.

/rs

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