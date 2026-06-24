Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B3 - Landwirtschaftliches Gespann überschlagen

Renchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen hat sich auf der B3 zwischen Önsbach und Renchen ein landwirtschaftliches Gespann überschlagen. Der Fahrer des Fendt soll gegen 4:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und sich dann überschlagen haben. Auf dem Radweg neben der B3 soll der Traktor mit seinem Anhänger anschließend auf dem Dach zum Liegen gekommen sein. Der 25-Jährige Fahrer hat sich bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Der Sachschaden an dem Gespann beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Darüber hinaus wurde die Teerdecke des Radwegs sowie mindestens eine Warnbarke beschädigt. Die Ermittlungen zu dem Unfall werden von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch übernommen.

/lh

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