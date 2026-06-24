Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert

Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Nach dem Brand am Mittwochmorgen sind die Lösch- und Einsatzmaßnahmen vor Ort nach wie vor im Gange. Weiterhin sind der Polizei keine Verletzten bekannt geworden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen und derzeit noch unklar. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen stehen Kriminaltechniker vor Ort hierfür bereit. Die weiträumige Verkehrssperrungen zur Freihaltung von Rettungswegen besteht weiterhin. Hierzu sind Polizeikräfte und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam im Einsatz. Derzeit steht fest, dass drei Fahrzeuge durch das Feuer zerstört wurden, ein viertes durch die Hitzeeinwirkung beschädigt wurde. Der Brand an sich ging nicht auf das Modehaus über. Die Feuerwehr befindet sich mit 18 Fahrzeugen und annähernd 90 Wehrleuten weiterhin im Einsatz.

/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Mittwoch, 24. Juni 2026, 11:26 Uhr

Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert

Am heutigen Mittwochvormittag sind in einem Parkhaus in der Kaiserstraße mindestens zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Das darüberliegende Modehaus sowie die Parkgarage wurden nach dem gegen 10:30 Uhr ausgelösten Feueralarm geräumt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Aktuell liegen keine Erkenntnisse über die Brandursache vor. Derzeit sind keine verletzten Personen bekannt. Rings um den Brandort sind Straßensperrungen eingerichtet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell