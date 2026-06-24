POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert
Rastatt (ots)
Am heutigen Mittwochvormittag sind in einem Parkhaus in der Kaiserstraße mindestens zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Das darüberliegende Modehaus sowie die Parkgarage wurden nach dem gegen 10:30 Uhr ausgelösten Feueralarm geräumt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Aktuell liegen keine Erkenntnisse über die Brandursache vor. Derzeit sind keine verletzten Personen bekannt. Rings um den Brandort sind Straßensperrungen eingerichtet.
/wo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell