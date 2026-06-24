POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert

Rheinmünster, Schwarzach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße ' Klostergarten' zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein Bewohner des Hauses soll um kurz vor 2 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt worden sein. Im Erdgeschoss des Hauses soll er dann eine starke Rauchentwicklung aus der Küche bemerkt haben, wo ein Kühlschrank in Flammen gestanden haben soll. Der Bewohner soll dann zuerst ...

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