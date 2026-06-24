Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aktueller Polizeieinsatz -Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Nach Abschluss der Maßnahmen im Danziger Weg sind alle eingesetzten Polizeistreifen wieder abgerückt. Es haben sich keine Erkenntnisse auf eine strafbare Handlungen ergeben. Der Jugendliche wurde im Anschluss in eine Spezialklinik eingeliefert.

/ks

Pressemitteilung vom 24.06.2026, 9:12 Uhr

Offenburg - Aktueller Polizeieinsatz

Offenburg Am heutigen Mittwochmorgen sind kurz vor 8:30 Uhr, nach einem Notruf wegen einer mutmaßlichen Bedrohungssituation, mehrere Polizeistreifen in den Danziger Weg ausgerückt. Die Beamten konnten in der betreffenden Wohnung einen Jugendlichen feststellen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nach ersten Erkenntnissen und nach Rücksprache mit den vor Ort angetroffenen Personen wurde niemand verletzt. Ob es zu strafbaren Handlungen gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der junge Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

/lh /wo

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