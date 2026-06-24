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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aktueller Polizeieinsatz -Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Nach Abschluss der Maßnahmen im Danziger Weg sind alle eingesetzten Polizeistreifen wieder abgerückt. Es haben sich keine Erkenntnisse auf eine strafbare Handlungen ergeben. Der Jugendliche wurde im Anschluss in eine Spezialklinik eingeliefert.

/ks

Pressemitteilung vom 24.06.2026, 9:12 Uhr

Offenburg - Aktueller Polizeieinsatz

Offenburg Am heutigen Mittwochmorgen sind kurz vor 8:30 Uhr, nach einem Notruf wegen einer mutmaßlichen Bedrohungssituation, mehrere Polizeistreifen in den Danziger Weg ausgerückt. Die Beamten konnten in der betreffenden Wohnung einen Jugendlichen feststellen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nach ersten Erkenntnissen und nach Rücksprache mit den vor Ort angetroffenen Personen wurde niemand verletzt. Ob es zu strafbaren Handlungen gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der junge Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

/lh /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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