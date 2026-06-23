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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagabend gegen 23 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte an einem Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache ein Reifen auf der rechten Seite des Aufliegers. Der Reifen geriet hierbei in Brand und löste sich anschließend vollständig vom Fahrzeug. Das Komplettrad blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein nachfolgender Sattelzug kollidierte frontal mit dem Rad, wodurch dieses auf den mittleren Fahrstreifen geschleudert wurde. Kurz darauf stieß ein Ford-Fahrer mit dem Hindernis zusammen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden am weiterhin fahrbereiten Sattelzug wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen aufgrund eines Trümmerfeldes gesperrt werden. Nach Abschluss der Maßnahme wurde der beschädigte Sattelzug zu einer nahegelegenen Pannenbucht begleitet. Der Ford musste abgeschleppt werden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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