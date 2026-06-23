Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, L79A - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Forbach (ots)

Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der L79A in Forbach ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine VW-Fahrerin fuhr von Forbach in Richtung Bermersbach und kam in einer Linkskurve offenbar aufgrund Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Böschung. In Folge stieg das Fahrzeug an einer Felswand auf und kippte anschließend auf die Seite, wo es zum Liegen kam. Beim dem Unfall wurden neben der Frau auch zwei Kinder leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Räumung der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfall übernehmen die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/lh

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