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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, L79A - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Forbach (ots)

Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der L79A in Forbach ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine VW-Fahrerin fuhr von Forbach in Richtung Bermersbach und kam in einer Linkskurve offenbar aufgrund Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Böschung. In Folge stieg das Fahrzeug an einer Felswand auf und kippte anschließend auf die Seite, wo es zum Liegen kam. Beim dem Unfall wurden neben der Frau auch zwei Kinder leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Räumung der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfall übernehmen die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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