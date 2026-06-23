Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestohlenes Kleinkraftrad sichergestellt

Offenburg (ots)

Nach einem Hinweis eines Zeugen auf zwei Rollerfahrer, die in der Nacht auf Dienstag gegen 3:50 Uhr auf der B3 von Hohberg-Hofweier in Richtung Offenburg Schlangenlinien gefahren sein sollen, konnten Polizeibeamte ein bereits zur Eigentumssicherung ausgeschriebenes Kleinkraftrad feststellen. Als die Beamten das Fahrzeug im Bereich der B3 kontrollieren wollten, fuhr der 20-järige Fahrer weiterhin Schlangenlinien, sodass ein Überholen zunächst nicht möglich war. Kurz darauf stoppte er das Kleinkraftrad, warf dieses zu Boden und flüchtete gemeinsam mit seinem 14-jährigen Mitfahrer zu Fuß. Beide Personen konnten durch die eingesetzten Streifenbesatzungen im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Kleinkraftrades stellte sich heraus, dass dieses kurzgeschlossen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/jg

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