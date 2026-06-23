PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestohlenes Kleinkraftrad sichergestellt

Offenburg (ots)

Nach einem Hinweis eines Zeugen auf zwei Rollerfahrer, die in der Nacht auf Dienstag gegen 3:50 Uhr auf der B3 von Hohberg-Hofweier in Richtung Offenburg Schlangenlinien gefahren sein sollen, konnten Polizeibeamte ein bereits zur Eigentumssicherung ausgeschriebenes Kleinkraftrad feststellen. Als die Beamten das Fahrzeug im Bereich der B3 kontrollieren wollten, fuhr der 20-järige Fahrer weiterhin Schlangenlinien, sodass ein Überholen zunächst nicht möglich war. Kurz darauf stoppte er das Kleinkraftrad, warf dieses zu Boden und flüchtete gemeinsam mit seinem 14-jährigen Mitfahrer zu Fuß. Beide Personen konnten durch die eingesetzten Streifenbesatzungen im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Kleinkraftrades stellte sich heraus, dass dieses kurzgeschlossen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:48

    POL-OG: Forbach, L79A - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

    Forbach (ots) - Am späten Montagnachmittag ereignete sich auf der L79A in Forbach ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Eine VW-Fahrerin fuhr von Forbach in Richtung Bermersbach und kam in einer Linkskurve offenbar aufgrund Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Böschung. In Folge stieg das Fahrzeug an ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:14

    POL-OG: Lichtenau - Versuchter Einbruch in Fischerhütte

    Lichtenau (ots) - Zwischen Sonntagmittag und Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Lichtenauer Vereinsheim einzubrechen. An der Fischerhütte im Ortsteil Grauelsbaum soll zuerst ein Rollladen vor einem Fenster hochgeschoben worden sein, bevor die unbekannten Täter versucht haben sollen, sich durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Offenbar gelang es den mutmaßlichen Einbrechern nicht, das Fenster ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 17:34

    POL-OG: Rust - Polizei ermittelt

    Rust (ots) - Nach einem Vorfall am Samstagnachmittag in einem Erlebnisbad in Rust hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei minderjährige Mädchen während ihres Aufenthalts in einem Schwimmbecken zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr von einem zunächst unbekannten Mann unter Wasser unsittlich berührt worden sein. Die beiden Kinder wandten sich anschließend an eine erziehungsberechtigte Person, die wiederum Mitarbeiter des Bades ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren