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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Brand in Einfamilienhaus

Rheinmünster, Schwarzach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße ' Klostergarten' zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein Bewohner des Hauses soll um kurz vor 2 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt worden sein. Im Erdgeschoss des Hauses soll er dann eine starke Rauchentwicklung aus der Küche bemerkt haben, wo ein Kühlschrank in Flammen gestanden haben soll. Der Bewohner soll dann zuerst Familienangehörige geweckt haben, bevor er mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen versucht haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben alle Bewohner des Hauses unverletzt. Lediglich die beiden Eltern wurden vor Ort wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung untersucht. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Das Haus ist wegen der starken Verrauchung jedenfalls kurzfristig nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Polizeirevier Bühl.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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