Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Brand in Einfamilienhaus

Rheinmünster, Schwarzach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße ' Klostergarten' zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein Bewohner des Hauses soll um kurz vor 2 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt worden sein. Im Erdgeschoss des Hauses soll er dann eine starke Rauchentwicklung aus der Küche bemerkt haben, wo ein Kühlschrank in Flammen gestanden haben soll. Der Bewohner soll dann zuerst Familienangehörige geweckt haben, bevor er mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen versucht haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieben alle Bewohner des Hauses unverletzt. Lediglich die beiden Eltern wurden vor Ort wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung untersucht. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Das Haus ist wegen der starken Verrauchung jedenfalls kurzfristig nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Polizeirevier Bühl.

/lh

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