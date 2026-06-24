Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen eingeleitet

Bühl (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden brannten in der Draisstraße mehrere geparkte Fahrzeuge komplett aus. Zeugen wandten sich kurz nach 4 Uhr an die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei und teilten mit, eine schwarze Rauchwolke wahrzunehmen. Trotz des sofortigen Einschreitens der Wehrleute wurden durch das Feuer insgesamt sieben Pkw zerstört. Ein weiterer Transporter sowie eine in der Nähe befindliche Lagerhallte dürften durch den Vorfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei wird auch geprüft, ob die Fahrzeuge möglicherweise vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich anzusiedeln sein. Mögliche Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

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