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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Polizeieinsatz ausgelöst

Baden-Baden (ots)

Eine mutmaßliche Schussabgabe aus einer Schreckschusswaffe hat am Dienstag in der Yburgstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge verständigte kurz nach 23 Uhr über Notruf die Polizei und teilte mit, dass im Dachgeschoss eines dortigen Wohnhauses zwei Männer mit einer Schreckschusswaffe hantieren würden und hierbei ein Schuss abgegeben worden sei. Die umgehend ausgerückten Beamten trafen kurze Zeit später zwei Männer in der betreffenden Wohnung an. Ob sich die widerrechtliche Schussabgabe möglicherweise gegen Vögel gerichtet hat, ist Gegenstand der Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Bühl. Die mutmaßlich verwendete Schreckschusswaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Weitere Waffen oder Munition konnten bei den anschließenden Überprüfungen nicht festgestellt werden. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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