Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Garagenbrand in der Sofienstraße

Lahr (ots)

Derzeit befinden sich Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Sofienstraße beim Brand einer Garage samt darin befindlichem Pkw im Einsatz. Gegen 13 Uhr wurde das Feuer durch Anwohner gemeldet. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr Lahr sind derzeit im Gange, wobei der Brand zwischenzeitlich unter Kontrolle ist. Die Bewohner konnten das angrenzende Wohngebäude offenbar selbst verlassen und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Straßen im näheren Umfeld des Brandortes sind gesperrt.

/rs

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